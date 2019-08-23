Одесская королева шашек получила серебро в Китае

С 17 по 22 августа в городе Лишуй (Китай) состоялся Кубок мира по международным шашкам (шашки — 100), за который боролась одесская шашистка Виктория Мотричко.
Как сообщает официальный сайт города, в соревнованиях приняли участие 109 спортсменов, а Украину на соревнованиях представила титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко.
По результатам соревнований Виктория выиграла три партии и шесть партий сыграла вничью. Это принесло спортсменке 12 очков и второе почётное место крупнейшего турнира по международным шашкам (шашки — 100) среди женщин.
На своей странице в Facebook Виктория Мотричко, вернувшись в Одессу из далёкого Китая, сегодня, в День Государственного флага Украины, разместила свои стихи:
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
Как сообщала Одесса News, в конце июля Виктория Мотричко заняла третье место чемпионата мира по международным шашкам (блиц) в Риге (Латвия).
Фото: Facebook