Одесская королева шашек получила серебро в Китае

С 17 по 22 августа в городе Лишуй (Китай) состоялся Кубок мира по международным шашкам (шашки — 100), за который боролась одесская шашистка Виктория Мотричко.

Как сообщает официальный сайт города, в соревнованиях приняли участие 109 спортсменов, а Украину на соревнованиях представила титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко.

По результатам соревнований Виктория выиграла три партии и шесть партий сыграла вничью. Это принесло спортсменке 12 очков и второе почётное место крупнейшего турнира по международным шашкам (шашки — 100) среди женщин.



На своей странице в Facebook Виктория Мотричко, вернувшись в Одессу из далёкого Китая, сегодня, в День Государственного флага Украины, разместила свои стихи:

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

Как сообщала Одесса News, в конце июля Виктория Мотричко заняла третье место чемпионата мира по международным шашкам (блиц) в Риге (Латвия).

Фото: Facebook