Одесская теннисистка Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова одержала свою вторую победу на турнире WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов Jiangxi Open в китайском городе Наньчан.

В поединке за четвертьфинал Екатерина Козлова (№74 рейтинга WTA) уверенно обыграла в среду словенку Далилу Якупович (154) — 6:2, 6:2, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

В следующем матче Екатерина встретится с победительницей противостояния Саманта Стосур (Австралия, 139) — Нина Стоянович (Сербия, 134).

Как сообщала Одесса News, в первом круге турнира WTA в Наньчане Екатерина Козлова в двух сетах победила Грету Арн из Венгрии.