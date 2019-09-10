Одесская теннисистка победила венгерку в Китае

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова вышла во второй круг турнира WTA International с призовым фондом 250 тыс долл Jiangxi Open в китайском городе Наньчан.

Уроженка Николаева, но проживающая в Одессе, теннисистка (№76 рейтинга WTA) уверенно обыграла в понедельник Грету Арн из Венгрии (347) — 6:2, 6:1, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Это была первая очная встреча между теннисистками.

Козлова одержала первую победу с мая этого года, когда она на старте Roland Garros обыграла американку Бернарду Перу. С того времени украинка потерпела шесть поражений подряд.



Во втором круге турнира в Наньчане Козлова сыграет против словенской теннисистки Далилы Якупович (148-е место в мировом рейтинге), которая в первом круге разгромила экс-игрока топ-10 итальянку Сару Эррани (6:1, 6:1).

Как сообщала Одесса News, Екатерина Козлова занимает 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 9 сентября.