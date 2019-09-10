Стал известен график ВНО-2020 по всем предметам

В 2020 году регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдёт с 3 февраля по 24 марта, а основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что регистрация для участия во внешнем независимом оценивании будет длиться с 3 февраля по 24 марта 2020 года, а размещение приглашений-пропусков в кабинеты участников ВНО состоится до 30 апреля.

Основная сессия ВНО состоится с 21 мая по 15 июня по 11 предметам.

В частности, ВНО по математике пройдёт 21 мая, по украинскому языку и литературе — 26 мая, по физике — 28 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам — 1 июня, по английскому языку — 2 июня, по истории Украины — 4 июня, по биологии — 9 июня, по географии — 11 июня, по химии — 15 июня.