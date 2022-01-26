С 27 января школьники Одессы переходят на дистанционное обучение

Школьники Одессы переходят на дистанционное обучение с 27 января.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что такое решение было принято сегодня, 26 января, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Одним из вопросов, которые рассмотрела комиссия, стало принятие неотложных мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди детей учебно-воспитательных учреждений.

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия приняла решение о переводе учащихся 1-11-х классов учреждений общего среднего образования муниципальной формы собственности города Одессы на обучение с использованием дистанционных технологий с 27 января. Такой режим обучения сохраняется до особого распоряжения.

Решение Комиссии принято в связи со стремительным ростом заболеваемости и количества закрытых классов в школах Одессы (по состоянию на 26.01.более 1500) и на основании письма №06/125 от 23.01.2022 главного государственного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова.

«Департаменту образования и науки Одесского городского совета необходимо обеспечить бесперебойный процесс обучения и усвоения программного материала», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 1319 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.