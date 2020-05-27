Ещё 300 человек за сутки в Украине не уберегли себя от коронавируса

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждён 321 случай COVID-19.

В целом, на утро 27 мая в стране подтверждено 21 905 случаев COVID-19, из них 7 995 выздоровели, 658 умерли (+14 за сутки), сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 312 532 образца методом ПЦР.

В общем, заболели 1 595 детей и 4 241 медик. На амбулаторном лечении 15 074 пациентов, из них 1 331 ребёнок и 3 447 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 831 человек, из них 264 ребёнка и 794 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 259 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 932 (500 выздоровели)

Волынская обл. — 814 (207 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 905 (212 выздоровели)

Донецкая обл. — 155 (74 выздоровели)

Житомирская обл. — 660 (340 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1104 (352 выздоровели)

Запорожская обл. — 420 (231 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. — 1327 (711 выздоровели)

г. Киев — 2739 (442 выздоровели)

(442 выздоровели) Киевская обл. — 1474 (322 выздоровели)

Кировоградская обл. — 489 (382 выздоровели)

Луганская обл. — 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. — 1443 (322 выздоровели)

Николаевская обл. — 281 (136 выздоровели)

Одесская обл. — 853 (150 выздоровели)

Полтавская обл. — 267 (243 выздоровели)

Ровенская обл. — 1514 (701 выздоровел)

(701 выздоровел) Сумская обл. — 166 (130 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1126 (816 выздоровели)

Харьковская обл. — 959 (223 выздоровели)

Херсонская обл. — 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 381 (130 выздоровели)

Черкасская обл. — 393 (291 выздоровел)

Черновицкая обл. — 3144 (842 выздоровели)

(842 выздоровели) Черниговская обл. — 137 (53 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, в целом в мире по данным на 7.30 утра 27 мая зафиксировали 5 685 938 случаев заболевания COVID-19, 352 227 погибли, 2 430 786 вылечились. Украина занимает 36-е место в списке стран с количеством заболевших.