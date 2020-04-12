В Одесской ОГА посчитали количество больных COVID-19 — 63 человека

Уже 63 человека в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19.

Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, ссылаясь на лабораторный центр Минздрава в Одессе.

«Заболели — 4 женщины в возрасте от 36 до 71 лет и 8-летняя девочка. И четверо мужчин — от 34 до 80 лет и трёхлетний мальчик», — пишет Максим Куцый. Ранее в субботу коронавирус зафиксировали у 2-х жителей Беляевского района и жителя Одессы.

таким образом, в субботу случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Одессе, Беляевке и районе, Сарате, Измаиле и посёлке Староказачье Белгород-Днестровского района.

Пациенты получают медицинскую помощь. Летальных исходов нет.

По информации от медиков, ни один из них за границу не выезжал. Одна из заболевших недавно была на поминальном ужине, где контактировала с инфицированным человеком, вернувшимся из Польши.

«Ещё раз обращаюсь ко всем: необходимо ограничить социальные контакты! Мы должны разорвать цепь новых заражений. В противном случае, количество новых случаев будет стремительно расти, а ограничения будут продолжены», — написал глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы обратился к одесситам, в котором, в частности, сказал: «Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом в Одессе была инфекционная больница».