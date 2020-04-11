Кто в Одессе 13 апреля останется без воды

13 апреля в связи с необходимостью проведения неотложных аварийных работ на водопроводе диаметром 160 мм будет проведено отключение воды в части Большого Фонтана в Одессе.

Об этом проинформировал филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что в этот день с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— Аркадиевский пер., 4

— ул.Леваневского, 9, 9 а

— ул.Посмитного, 25-33

— Фонтанская дорога, 65-69а.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).