Кому 6 апреля в Одессе отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи водовода диаметром 700 мм в Одессе 6 апреля будет прекращена подача воды на некоторых объектах и потребителям некоторых улиц города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00 по таким адресам:

— Николаевская дорога, 245-311,

— Лузановская,

— Красная,

— Гипермаркет «Метро»,

— 1-я Сортировочная,

— Векслера.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).