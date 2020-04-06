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Кому 6 апреля в Одессе отключат воду

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В связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи водовода диаметром 700 мм в Одессе 6 апреля будет прекращена подача воды на некоторых объектах и потребителям некоторых улиц города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00 по таким адресам:

— Николаевская дорога, 245-311,
— Лузановская,
— Красная,
— Гипермаркет «Метро»,
— 1-я Сортировочная,
— Векслера.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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