Кому 6 апреля в Одессе отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи водовода диаметром 700 мм в Одессе 6 апреля будет прекращена подача воды на некоторых объектах и потребителям некоторых улиц города.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Электроснабжение будет прекращено с 09:00 до 22:00 по таким адресам:
— Николаевская дорога, 245-311,
— Лузановская,
— Красная,
— Гипермаркет «Метро»,
— 1-я Сортировочная,
— Векслера.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).