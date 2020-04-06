Кому в Одессе 6 апреля отключат свет

6 апреля в Одессе произойдёт плановое отключение электроэнергии отдельным потребителям электроэнергии.

Об этом сообщило облэнерго.

Так, электроснабжение будет прекращено до 19 часов на :

— Дегтярной улице, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

— Кузнечной улице, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17

— Льва Толстого улица, 13, 22

— Лютеранском переулке, 3, 5, 7

— Нежинской, 62, 64, 65, 66

— Новосельского, 85

— Спиридоновской, 7, 9

— Тираспольской , 4

— Проточном переулке, 3, 8, 1/1, 1, 5

— Ученической улице, 26

с 9.00 до 12.00 по следующим адресам:

— Академика Королёва улица, 2, 6, 8, 10

— Николаевская дорога, 301/2, 297, 299

с 09:00 до 17:00

— Горизонтальная, 49а, 49, 50

— Красная улица, 3

— Магистральная улица, 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41а, 68д, 99, 59г, 55а, 59а, 62а, 49а, 47в, 45б, 74а, 72а, 101, 103, 105

с 10:00 до 13:00

— Гайдара, 24, 30

— Генерала Петрова, 26, 28, 30

— Лузановская улица, 106, 108, 110

с 11.00 до 14.00

— 1-я Сортировочная улица, 24

— Академическая улица, 16а, 16, 16в, 16б,

— Лузановская улица, 82, 86, 94а, 82/84, 84а, 84б, 90а, 88, 90, 94, 84в

— Николаевская дорога, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 273/1, 271а, 279/35, 279, 281, 295

— Черняховского, 16, 18, 12б, 12, 12в, 12а.

с 14:00 до 17:00

— Лузановская, 94б, 57/1, 57, 92, 94

— Николаевская дорога, 287, 287а

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.