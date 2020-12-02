Кому в Одессе 3 декабря отключат свет

3 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Разумовский переулок: 2, 3, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|17:00
3 дек.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Брестская: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Греческая: 20, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Дерибасовская: 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Луговая улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8, 9А, 10, 10А, 11, 13, 14 Б, 14а, 15 А, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Остапа Вишни улица: 2, 6А, 8, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Ришельевская улица: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Средняя улица: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|17:00
3 дек.
|Столбовая улица: 15Б, 15В, 15Д, 17/1, 20, 20А, 22, 24, 24/11, 24а, 24б, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Суперфосфатная улица: 1\2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Танкистов улица: 1, 2, 3, 4а, 4-Б, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22, 23, 24-А, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-А, 37-Б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 65-А, 67, 69, 71, 75, 75-А, 75Б, 77, 79, 81, 83а, 83б, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|23:00
3 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|18:00
3 дек.
|Чумацкая: 7, 41
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|17:00
3 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
3 дек.
|20:00
3 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|18:00
3 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 дек.
|17:00
3 дек.