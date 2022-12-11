ДТЭК «Одесские электросети» продолжают восстанавливать разрушенные энергообъекты

После атак врага 10 декабря по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и НЭК «Укрэнерго» продолжают восстанавливать разрушенные энергообъекты.

По информации ДТЭК, без света остаются Одесса и почти вся область.

«Сразу после атак на объекты энергоинфраструктуры, энергетики ДТЭК и НЭК «Укрэнерго» сделали всё возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры – котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода. Нам сейчас нужно помнить, что мы – Украинцы. Мы несокрушимы и непобедимы. Сейчас в сетях не ток, а ярость и кровь наших энергетиков», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что ситуация в энергетике Одесской области остаётся сложной. Энергетики продолжают неустанно работать для того, чтобы восстановить разрушенное врагом и получить возможность возобновить электроснабжение жителей города и области по стабилизационным графикам.

Всего в Одесской области круглосуточно работает 206 бригад ДТЭК «Одесские электросети» для оперативного устранения аварий и возвращения света в дома клиентов, как только это станет возможным.

По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК смогут начать включать свет на некоторое время.

В компании напоминают, что когда в ваших домах появится электроэнергия, не включать одновременно утюги, бойлеры, чайники или электроплиты в розетку. Это спровоцирует новые аварийные ситуации и вы можете остаться без света на более длительное время.

«Системный оператор «Укрэнерго», операторы распределительных сетей и поставщики всей страны вместе работают над общей задачей — стабилизировать энергосистему. Первоочередная задача энергетиков страны — обеспечить критическую инфраструктуру электричеством и она выполняется», — резюмируется в информации.

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