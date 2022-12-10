Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области

Ночью 10 декабря враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда.

Подразделения воздушного командования «Юг» сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями. Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны.

Об этом в Теlegram сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением повреждённой инфраструктуры.

Продолжается спасательная операция. На месте работают спасатели, аварийные бригады энергетиков.

Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. По населённым пунктам области также происходят экстренные отключения.

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» и НЭК «Укрэнерго» объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее починить всё разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию.

10 декабря электротранспорт в Одессе не работает.

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