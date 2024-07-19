В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Базелюк, светлая ему память

В посёлке Саврань Одесской области простились с 22-летним военным Иваном Базелюком, который погиб 5 июля в Харьковской области.

Об этом сообщили в Савранском поселковом совете.

Иван Базелюк родился 11 апреля 2002 года. Он погиб во время артиллерийских обстрелов возле населённого пункта Белый Колодец Волчанского района Харьковской области.

Почтить память и провести в последний путь пришли друзья, односельчане, военнослужащие, знакомые, руководство общины.

«Несмотря на свой молодой возраст, у него был авторитет настоящего воина, готового бороться до последнего дыхания. Хороший, добрый и искренний, верный сын своего народа, он с честью и достоинством исполнил свой долг гражданина Украины по защите нашего государства», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала, что в марте 2024 года на Ананьевщине, в селе Байталы, похоронили сержанта Национальной гвардии Украины Юлиана Самсонова, бойца подразделения «Азов», погибшего ещё в апреле 2022 года в Мариуполе на окружённой врагом «Азовстали».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Савранский поссовет/Facebook

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