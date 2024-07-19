Приємного перегляду не було: На ОМКФ показали фільм за сценарієм одеситки

18 липня на XV Одеському кінофестивалі відбулась українська фестивальна прем’єра історичної драми «БожеВільні».

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Стрічка заснована на реальних подіях. Вона розповідає про дисидентів 70-х років, коли навіть звичайне прослуховування іноземної рок-музики в СРСР із його тоталітарною системою ставало підставою для арешту людини, її приниження і навіть катувань.

Фільм створено за сценнарієм відомої одеської письменниці, кіносценаристки Ксенії Заставської.

Фільм режисера Дениса Тарасова «БожеВільні» вийде на великі екрани 31 жовтня 2024 року.

Ксенія Заставська не змогла бути на прем’єрі, однак вона розповіла про знаписання сценарію та зйомки фільму на своїй сторінці у Facebook.

«Шлях до написання сценарію був довгим. Вперше я стикнулася з жертвою каральної психіатрії у 15 років. З того часу я почала цікавитися забороненою темою. Коли завіса заборони зникла, я багато часу приділила тому, що читала про це ганебне явище, спілкувалася з лікарями (не всі бажали відкрито про це говорити), з дисидентами. У 2004 році я вперше запропонувала ідею сценарію одній кінокомпанії, на що почула: «Не треба чіпати цю тему». Протягом довгого часу я пропонувала сценарії продюсерам, романи — видавцям. Але всі боялися висвітлити це ганебне явище. Я змінювала сюжети, але не допомагало. В мене питали: «Нащо це вам?»…, — згадує Ксенія Заставська.

Одеситка пише, що її боротьба за висвітлення цієї теми нарешті привела до знайомства з продюсеркою Валерією Іваненко, яка також давно мріяла розповісти людям гірку правду, бо особисто знайома з багатьма дисидентами. З її допомогою й почалось створення фільму.

З оглядом на тематику фільму, «приємним його перегляд не був, але кожен відкриє для себе нову сторінку нашої історії», — написала Ксенія.

Фестивальні покази ОМКФ триватимуть по 20 липня у Будинку кіно та кінотеатрі «Оскар» м. Київ.

Як повідомляла Одесса News, стрічка режисера Дениса Тарасова «БожеВільні», знята за сценарієм одеської письменниці Ксенії Заставської, отримала приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі у жовтні 2023 року.

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy