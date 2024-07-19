Центр Одессы без воды: что случилось и когда будет

18 июля на углу улиц Мечникова и Мясоедовской в Одессе произошёл аварийный прорыв водопровода.

К сожалению, аномальная жара наносит значительный ущерб оборудованию и сетям водоканала, — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Специалисты «Инфоксводоканала» занимаются аварийно-восстановительными работами. Для их проведения до 23.00 было ограничено водоснабжение центрального района города Одессы (от улицы Балковской до пляжа Ланжерон). На некоторых близлежащих улицах понижено давление воды.

С вечера без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, на некоторых улицах Хаджибейского и Киевского районов снижен напор воды.

По состоянию на 22 часа 18 июля проведена раскопка на месте аварии, обнаружено повреждение чугунной водопроводной трубы значительного диаметра. Отмечается, что чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, а также их труднее и дольше ремонтировать.

К ремонтным работам привлечены все бригады аварийных служб «Инфоксводоканала», которые работали всю ночь.

Учитывая технологические особенности и сложность ремонтных работ, ориентировочное время восстановления водоснабжения — до 12:00 19 июля.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

В связи с отсутствием водоснабжения 19 июля с 6:30 начали работать бюветы по адресам: сквер Прохоровский, сквер Старобазарный, сквер Михайловский, Парк Победы, Парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по адресам: ул. Тираспольская, 16 – с 06:30; ул. Большая Арнаутская, 83 – с 06:30; ул. Мясоедовская, 30 — с 6.30; ул. Богдана Хмельницкого, 70 – с 6.30; площадь Алексеевская, 9 — с 07:00; ул. Балковская, 197 – с 06.30.

Фото: 048

Видео: Думская

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