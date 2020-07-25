С 6 утра субботы начался новый штурм затонувшего танкера «Delfi»

Специалисты компании-подрядчика Smart Marine Concept, группа водолазов, экипажи двух буксиров и плавучего крана не смогли 24 июля снять с мели на побережье Одессы танкер Delfi, который лёг на правый борт во время шторма 22 ноября прошлого года.

Об этом написал в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Буксиры не смогли поднять танкер Делфи. Подготовительные работы по опрокидыванию судна на ровный киль продолжались практически весь день. Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров, — отмечает Максим Куцый.

Председатель облгосадминистрации уповает на продолжение операции в субботу, поскольку «судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера».

«Надеемся на успех, но вместе с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры Украины готовимся к принудительному поднятию судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа», — резюмирует Куцый.

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции, переживает за вытекающее с танкера топливо, и жизни участников операции.

«Есть две причины жалеть, что Delfi лежит так близко к берегу: вытекающее топливо запросто может оказаться на пляже и неприятно разочаровывать зрителей», — пишет Ставницер на своей странице в Facebook.

Бизнесмен объясняет, что работы прекратились из-за наступления сумерек.

«Операция не закончена, но мы делаем перерыв до рассвета. P&O Maritime Ukraine руководствуется правилами охраны труда, принятыми в цивилизованном мире. Главной ценностью для нас являются человеческие жизни, а работа буксира в темноте будет слишком рискованной. Подождём», — написал Ставницер.

Он прокомментировал медленный ход работ в пятницу отсутствием к у подрядчика необходимого опыта.

«До вечера работы затянулись в связи с отсутствием у подрядчика опыта таких операций. Чтобы приподнять с волнореза Delfi, буксиры должны были тянуть его стальными тросами, закреплёнными на носу и корме танкера. Эти тросы длиной более 300 метров, очень тяжёлые. Мощные буксиры не могут подойти близко к берегу, тянуть нужно на большое расстояние. Каменистое дно. Много причин. Сегодня подрядчик слишком поздно начал работы. Несколько часов пытались с помощью манипулятора буксира Sea Ant протянуть к Delfi стальной трос, прикреплённый к кормовой лебёдке буксира “Австралия”. До вечера не успели, и очередь до нашего P&O Balqis не дошла», — объяснил ситуацию Ставницер.

Есть, правда, и другая причина срыва вчерашней операции.

Как сообщает Думская, один из руководителей буксирной компании BLAST заявил, что с организаторами подъёма был договор о работе в дневное время, поскольку на вечер просили нас поработать у танкера только днём, поскольку у BLASTа на вечер заключено несколько контрактов по проводке судов в одесский порт.

«Поэтому я приказал сняться и идти работать», — сказал представитель буксировщиков .

Между тем, инспекторы Госэкоинспекции вчера установили новое топливное пятно на пляже «Дельфин».

«Госинспекторы зафиксировали рядом с танкером, в акватории пляжа «Дельфин», пятно серебристого цвета размером 7,5 тыс. кв. м, что имеет характерный запах нефтепродуктов и движется в сторону пляжа», — отметил руководитель Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области Виталий Караулов, предположив, что нефтепродукты вытекли из поврежденного корпуса судна и перелились через неправильно установленные боновые заграждения вокруг танкера.

Кстати. Операция по подъёму танкера в субботу началась с 6 утра.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.

Фото: Facebook, Думская