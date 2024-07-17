Бесхозная дамба Хаджибейского лимана наконец-то обрела законного владельца

Дамба Хаджибейского лимана получит статус коммунального имущества: Верховный суд удовлетворил иск прокурора и обязал Одесский городской совет взять её на учёт.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что три года органы прокуратуры доказывали в судебном порядке бездействие органов местного самоуправления, отказывавшиеся брать на учёт дамбу, которая по настоящее время является бесхозным имуществом.

Отмечается, что дамба Хаджибейского лимана предохраняет город от затопления водой и играет важную роль для тысяч людей, более 50 предприятий и организаций, находящихся на прилегающей территории площадью 23 км кв.

«Наличие законного владельца гарантирует поддержание надлежащего технического состояния дамбы и проведение своевременных ремонтных и противоаварийных работ. Поэтому вопрос о праве собственности на дамбу Хаджибейского лимана имеет важное значение, поскольку определяет как лицо, отвечающее за организацию его содержания в надлежащем состоянии, так и источники средств на его содержание», — говорится в сообщении.

Для выполнения решения суда Одесский горсовет обязан разместить объявление в печатных средствах массовой информации о взятии бесхозной недвижимости на учёт и обратиться с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Принимая соответствующее решение, Верховный суд подчеркнул, что во избежание угрозы причинения вреда интересам государства в сфере предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ненадлежащей эксплуатацией гидротехнического сооружения, именно Одесский городской совет обязан предпринимать действия, направленные на определение правового статуса дамбы.

Одесса News ещё в 2021 году писала о заявлении народных депутатов о том, что «страшно подумать, что будет с Одессой, если прорвётся Хаджибейская дамба».

Фото: Одесская облпрокуратура

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