У берегов Болгарии затонуло судно с карбамидом из Южного

У северного побережья Болгарии в Чёрном море турецкое судно «Vera Su», севшее на мель, затонуло.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что на борту корабля находилось 3 тысячи тонн карбамида, которым судно загрузилось в терминале Одесского припортового завода (порт Южный) в Варну.

«Это может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитает много морских птиц и морских видов, находящихся под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что при попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветение фитопланктона, который вырабатывает токсин, опасный для морской жизни, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь человека при употреблении рыбы или морепродуктов.

«Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть пробоины. Судно нельзя спасти, а только принять меры по извлечению затонувшего имущества», — сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.

Ранее в тот же день судно осмотрели водолазы. Они обнаружили, что оно застряло на морском дне и мало шансов сдвинуть его с места.

Болгарские власти надеются, что удастся войти в грузовой отсек, чтобы извлечь карбамид, однако операция осложняется плохой погодой.

По данным правительства, корабль застрял на каменистом берегу 20 сентября в хорошую погоду. По версии обвинения, дежурный член экипажа уснул. Шесть дней не проводилось никаких спасательных операций, несмотря на опасность для окружающей среды.

Международная неправительственная природоохранная организация «Гринпис» выразила возмущение халатностью властей Болгарии и предупредила о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.

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