«Укрзализныця с 21 октября меняет правила перевозок пассажиров.

Об этом сообщает АО УЗ.

С 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении (дневные, ночные и скоростные поезда) на «жёлтом» и «красном» уровнях будут разрешены пассажирам при наличии: документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19) или отрицательного результата ПЦР-теста (экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2), действующего 72 часа (по состоянию на время посадки).

Подчёркивается, что для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов не требуется.

В случае отсутствия любого из трёх вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке.

«Поскольку проверка большого количества документов прогнозируемо может вызвать очереди при посадке, просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и прибывать на вокзал заранее, сохранять спокойствие и дистанцию на перроне», — отметили в компании.

Отмечается, что «Укрзализныця» обеспечит наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов у сотрудников. Кроме того, компания работает над развёртыванием мобильных пунктов экспресс-тестирования на крупнейших вокзалах страны.

«Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни. Поэтому АО УЗ будет организовывать выборочные проверки соблюдения карантинных требований по ходу следования поездов», — добавили в «Укрзализныце».

Как сообщала Одесса News, Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с 5 европейскими странами: Австрией, Венгрией, Молдовой, Польшей и Словакией.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod