В марте из одесского аэропорта можно будет прямым рейсом полететь в Лондон

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air планирует начать летать из Одессы по трём новым маршрутам в 2022 году.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Планируется, что из Международного аэропорта «Одесса» будут запущены рейсы в Лондон (Лутон), Пардубице, Афины.

Одесса — Лондон (Лутон) — с 27 марта, по четвергам и воскресеньям;

Одесса — Пардубице (Прага) — со 2 июля, вторник, суббота;

Одесса-Афины — со 2 июля, вторник, суббота.

Как отметили в авиакомпании, после запуска новых маршрутов Wizz Air будет летать из Украины в 22 страны вместо нынешних 18. Также всего будет насчитываться 117 маршрутов из Украины.

«Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%», – заявил президент авиакомпании Wizz Air Роберт Кери.

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Международном аэропорту «Одесса» заработал первый телескопический трап.

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