Флагман украинских ВМС не будет вовремя модернизирован

Киевский завод ЧАО “Кузня на Рыбальском” заплатит 47,3 млн за невыполнение государственного контракта по ремонту и модернизации фрегата ВМС Украины “Гетман Сагайдачный”.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в Facebook.

«Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Хозяйственном суде Киева добились взыскания с частного акционерного общества «Завод «Кузня на Рыбальском» 47 300 000 грн штрафных санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали — в ноябре 2017 года между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом был заключён государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».

Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций.

Соответствующий иск военной прокуратуры Южного региона удовлетворён Хозяйственным судом Киева.

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