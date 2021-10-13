Подозревается в хищении госденег: в Одессе посадили чиновницу под домашний арест

Главу производственно-технического отдела управления капитального строительства Одесского горсовета Ольгу Буц отстранили от занимаемой должности и поместили под домашний арест по подозрению в содействии хищениям при строительстве стадиона на территории школы №27 на Люстдорфской дороге, 33, в 2016 году.

По версии следствия, пишет ТАЙМЕР, чиновница подписала документы, в которых объёмы выполненных подрядчиком работ были на 909 тыс 189 гривен больше, чем было сделано на самом деле.

«Все работы по строительству стадиона в целом сначала оценили в 6 миллионов гривен, но впоследствии цену дополнительным соглашением увеличили до 10 миллионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядчиком, в пользу которого якобы осуществлялись махинации, является фирма «Укрпромстрой». Её руководителя Романа Чухрия также привлекают к уголовной ответственности: ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ольге Буц «светит» срок от двух до пяти лет.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года при вмешательстве одесских прокуроров предотвращено более 24 млн грн незаконных расходов из бюджета при закупке предназначенных для борьбы с коронавирусом товаров и услуг.

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