В Одессе закрыли движение на участке по улице Карантинной

Общество с ограниченной ответственностью «ДИА-ЛЕКС» обратилось в Одесский горсовет принять решение о закрытии участка по улице Канатной.

Такое обращение связано с проведением этой организацией работ по строительству жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом, — сообщает официальный сайт города.

С учётом обращения временно, до 27 ноября 2022 года, будет закрыто движение автотранспорта по ул.Карантинной, на участке между улицами Троицкой и Еврейской.

Как информировала Одесса News, в связи с проведением работ по переподключению домов к тепловым сетям Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» временно будет закрыто движение автотранспорта на участках от ул.Дальницкой до ул.Мельницкой по 30 октября и от ул.Дальницкой до пл.Михайловской по 15 ноября 2021 года.

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