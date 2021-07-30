Дорожники показали, как ремонтируют после оползня трассу Киев-Одесса

В Одесской области до 3 августа завершат ремонт на участке возле села Троицкое, где в результате сильных дождей произошёл оползень.

Об этом сообщает Укравтодор.

Отмечается, что на дороге М-05 Киев — Одесса уже заменили более 2 200 м3 переувлажнённой почвы. Работает 10 единиц спецтехники. На восстановительные работы привлекается дополнительная техника. Дорожники заботятся об обеспечении надёжного укрепления насыпи.

«Данный участок автодороги М-05 был построен ещё в 2006 году, с тех пор никаких ремонтов не проводилось», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 16 июля на участке трассы М-05 Киев-Одесса возле села Троицкое Одесской области произошёл оползень.

Фото: Укравтодор

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