Украина инициирует «зелёный коридор» между пунктами пропуска Рени-Джюрджюлешты-Галац

Украина инициирует создание «зелёного коридора» между автомобильными пунктами пропуска Рени-Джюрджюлешты-Галац, для чего, кроме введения совместного контроля, необходим ряд решений, в частности, по развитию пункта пропуска «Рени».

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, которое уже начало переговоры с Молдовой и Румынией о создании такого «зелёного коридора» для ускорения движения товаров и экспорта украинской аграрной продукции.

«Предложение ввести «зелёный коридор» включает ряд мер для всех трёх стран. В первую очередь, речь идёт о совместном контроле между Украиной и Молдовой и скоординированном контроле между Молдовой и Румынией. Благодаря этому решению мы сможем уменьшить количество остановок для грузовиков и соответственно ускорить контроль. Глобально это решение позволит решить вопрос комплексного развития инфраструктуры на украино-молдавско-румынской границе», — подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Помимо этого, план запуска «зелёного коридора» предусматривает реконструкцию дороги Рени-Галац и расширение её с 2 до 4 полос, а также дополнительное техническое оснащение пунктов пропуска. Все эти меры возможны при поддержке решения всех трёх сторон», — отметили в ведомстве.

Одесса News информировала, что ратифицированные в августе 2023 года Верховной Радой изменения в соглашение между Украиной и Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта позволят осуществлять транзитные перевозки по упрощённой процедуре.

Фото: Мининфраструктуры

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