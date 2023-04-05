Впервые одесская спортсменка могла быть представлена на чемпионате мира по хоккею

Одесская спортсменка, тренер по фигурному катанию СДЮШОР «Льдинка» Алина Солдатова вошла в предварительную заявку сборной Украины на чемпионат мира в Румынии по хоккею в дивизион ЗА, однако накануне соревнований она не попала в окончательный список.

Об этом сообщил сайт Федерации хоккея Украины.

Как рассказал главный тренер женской сборной Украины Евгений Алипов, за два дня до старта мирового форума тренерский штаб провёл в румынском Брашове двусторонний спарринг, после которого объявил окончательный состав на турнир по 20 хоккеисткам (2 вратаря и 18 полевых игроков), оставив вне заявки на турнир вратаря Анну Харьковскую и нападающую Алину Солдатову.

Алина Солдатова справа

«Можно сказать, что решение относительно третьего «лишнего» вратаря у тренерского штаба сформировалось после нашей «двусторонки», где сине-зелёная команда оказалась сильнее жёлто-красной в игровое время (5:2) и в серии буллитов (2:1), а «среди полевых игроков отправляется домой дебютантка нашей сборной – Алина Солдатова, проявившая усердие, но ей ещё предстоит много работать», — прокомментировл Алипов.

Для справки. 26-летняя Алина Солдатова — капитан недавно созданной одесской женской команды «Шторм», которая трижды в неделю тренируется в составе 15-ти игроков и двух вратарей, а также занимается в бросковом центре и раз в неделю играет с любителями.

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