Одесский суд заочно приговорил боевика «ДНР» к 14,5 годам лишения свободы

Суворовский районный суд Одессы заочно приговорил к 14,5 годам лишения свободы боевика террористической организации «ДНР».

Об этом в Теlegram сообщило Управление СБУ в Одесской области.

«На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности в ходе специального досудебного расследования, суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

По данным следствия, уроженец Одесской области в сентябре 2014 года под видом волонтёра выехал на временно оккупированную территорию Донбасса. Там он добровольно вступил в ряды незаконного вооружённого формирования «Оплот». С начала 2015 года он занял должность начальника «особого отдела» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище МО ДНР».

Отмечается, что впоследствии боевик возглавил одно из подразделений незаконного военного формирования «ДНР», дислоцирующегося в Макеевке, в составе которого в должности командира подразделения он воевал против ВСУ по разным направлениям в Донецкой области.

Начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Приморский районный суд Одессы заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика так называемой ДНР.

Фото: Одесская облпрокуратура

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