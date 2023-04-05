За хищение земель Дунайского заповедника будут судить экс-главу Килийской РГА

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Килийской районной государственной администрации по факту мошенничества и злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

По информации облпрокуратуры, экс-чиновник совместно с бывшим руководителем Госгеокадастра в Килийском районе и общественным помощником одного из председателей сельсовета в Килийском районе разработали преступную схему по завладению земельными участками в привлекательном курортном месте, на самом побережье Чёрного моря для дальнейшей коммерческой продажи или владения.

Сообщники под видом безвозмездной приватизации на основании поддельных документов передавали в частную собственность родственникам и знакомым под индивидуальное дачное строительство земли лесохозяйственного назначения, которые одновременно являются территорией Дунайского биосферного заповедника.

Таким образом злоумышленники завладели 28 земельными участками общей площадью 2,8 га (0,10 га каждый), нанеся государству почти 9 млн грн убытков.

Материалы по экс-руководителю Госгеокадастра и общественному помощнику сельского головы выделены в отдельное производство в связи с их розыском.

Также прокуратура принимает комплексные меры представительского характера с целью сохранения земель Дунайского биосферного заповедника и возвращения незаконно изъятых участков в собственность государства.

В частности, Одесская областная и Измаильская окружная прокуратуры уже передали на рассмотрение Килийского районного суда 28 исков по фактам незаконного отчуждения земель лесохозяйственного назначения.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Лиманскому НПК «Общеобразовательная школа I-III ступеней – ДУЗ» (Лиманский лицей) Лиманского сельсовета Одесской области через суд возвращён земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 80 га стоимостью более 15 млн гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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