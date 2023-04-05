MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. Пентагон показал, что передаёт Украине в новом пакете военной помощи

Пентагон показал, что передаёт Украине в новом пакете военной помощи

630_360_1680668641-536.jpg

Министерство обороны США опубликовало список военной помощи, входящей в новый пакет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперёд и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», — отметили в ведомстве.

В новый пакет в 500 миллионов долларов входят:

  • Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot
  • Дополнительные боеприпасы ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности
  • Артиллерийские снаряды: 155 мм и 105 мм
  • Миномётные снаряды: 120 мм
  • Боекомплект танка: 120 мм и 105 мм
  • Боеприпасы: 25 мм
  • Трубные ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой
  • Около 400 гранатомётов и 200 тысяч боеприпасов
  • Тактические машины для обновления техники: 11
  • Тяжёлые топливные танкеры: 61
  • Транспорт тяжеловесной техники: 10 грузовиков и 10 прицепов
  • Тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств
  • Запчасти и другое полевое оборудование.

Кроме того, Министерство обороны предоставит Украине 2,1 миллиарда долларов помощи из средств «Инициативы содействия безопасности Украины». Эти средства обеспечат:

  • Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем
  • Девять серийных противопилотных 30 мм пушечных грузовиков
  • Мобильный противодействующий беспилотный авиационный комплекс, или C-UAS, ракетные системы с лазерной наводкой: 10
  • Три РЛС воздушного наблюдения
  • Зенитные боеприпасы: 30 мм и 23 мм
  • Артиллерийские снаряды: 130 мм и 122 мм
  • Ракеты «Град»: 122 мм
  • Ракетные установки и боеприпасы
  • Миномётная система: 120 мм и 81 мм
  • Миномётные снаряды: 120 мм, 81 мм и 60 мм
  • Боекомплект: 120 мм
  • Противоброневые системы Javelin
  • Противоброневые ракеты
  • Высокоточные авиационные боеприпасы
  • Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему
  • Семь тактических машин для обновления техники
  • Восемь цистерн для тяжёлого топлива и 105 прицепов
  • Бронированные мостовые системы
  • Четыре машины материально-технического обеспечения
  • Грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники
  • Оборудование безопасной связи.
  • Терминалы и услуги спутниковой связи
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Одесса News рассказала о пакете военной помощи США, переданной Украине в марте 2023 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 228

Смотрите также...

scroll to top