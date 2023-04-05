Пентагон показал, что передаёт Украине в новом пакете военной помощи

Министерство обороны США опубликовало список военной помощи, входящей в новый пакет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперёд и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», — отметили в ведомстве.
В новый пакет в 500 миллионов долларов входят:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot
- Дополнительные боеприпасы ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности
- Артиллерийские снаряды: 155 мм и 105 мм
- Миномётные снаряды: 120 мм
- Боекомплект танка: 120 мм и 105 мм
- Боеприпасы: 25 мм
- Трубные ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой
- Около 400 гранатомётов и 200 тысяч боеприпасов
- Тактические машины для обновления техники: 11
- Тяжёлые топливные танкеры: 61
- Транспорт тяжеловесной техники: 10 грузовиков и 10 прицепов
- Тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств
- Запчасти и другое полевое оборудование.
Кроме того, Министерство обороны предоставит Украине 2,1 миллиарда долларов помощи из средств «Инициативы содействия безопасности Украины». Эти средства обеспечат:
- Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем
- Девять серийных противопилотных 30 мм пушечных грузовиков
- Мобильный противодействующий беспилотный авиационный комплекс, или C-UAS, ракетные системы с лазерной наводкой: 10
- Три РЛС воздушного наблюдения
- Зенитные боеприпасы: 30 мм и 23 мм
- Артиллерийские снаряды: 130 мм и 122 мм
- Ракеты «Град»: 122 мм
- Ракетные установки и боеприпасы
- Миномётная система: 120 мм и 81 мм
- Миномётные снаряды: 120 мм, 81 мм и 60 мм
- Боекомплект: 120 мм
- Противоброневые системы Javelin
- Противоброневые ракеты
- Высокоточные авиационные боеприпасы
- Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему
- Семь тактических машин для обновления техники
- Восемь цистерн для тяжёлого топлива и 105 прицепов
- Бронированные мостовые системы
- Четыре машины материально-технического обеспечения
- Грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники
- Оборудование безопасной связи.
- Терминалы и услуги спутниковой связи
- Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Одесса News рассказала о пакете военной помощи США, переданной Украине в марте 2023 года.
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