Пентагон показал, что передаёт Украине в новом пакете военной помощи

Министерство обороны США опубликовало список военной помощи, входящей в новый пакет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперёд и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», — отметили в ведомстве.

В новый пакет в 500 миллионов долларов входят:

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot

Дополнительные боеприпасы ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности

Артиллерийские снаряды: 155 мм и 105 мм

Миномётные снаряды: 120 мм

Боекомплект танка: 120 мм и 105 мм

Боеприпасы: 25 мм

Трубные ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой

Около 400 гранатомётов и 200 тысяч боеприпасов

Тактические машины для обновления техники: 11

Тяжёлые топливные танкеры: 61

Транспорт тяжеловесной техники: 10 грузовиков и 10 прицепов

Тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств

Запчасти и другое полевое оборудование.

Кроме того, Министерство обороны предоставит Украине 2,1 миллиарда долларов помощи из средств «Инициативы содействия безопасности Украины». Эти средства обеспечат:

Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем

Девять серийных противопилотных 30 мм пушечных грузовиков

Мобильный противодействующий беспилотный авиационный комплекс, или C-UAS, ракетные системы с лазерной наводкой: 10

Три РЛС воздушного наблюдения

Зенитные боеприпасы: 30 мм и 23 мм

Артиллерийские снаряды: 130 мм и 122 мм

Ракеты «Град»: 122 мм

Ракетные установки и боеприпасы

Миномётная система: 120 мм и 81 мм

Миномётные снаряды: 120 мм, 81 мм и 60 мм

Боекомплект: 120 мм

Противоброневые системы Javelin

Противоброневые ракеты

Высокоточные авиационные боеприпасы

Около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 000 000 патронов к нему

Семь тактических машин для обновления техники

Восемь цистерн для тяжёлого топлива и 105 прицепов

Бронированные мостовые системы

Четыре машины материально-технического обеспечения

Грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники

Оборудование безопасной связи.

Терминалы и услуги спутниковой связи

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Одесса News рассказала о пакете военной помощи США, переданной Украине в марте 2023 года.

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