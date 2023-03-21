Пентагон раскрыл содержимое нового пакета помощи для Украины

Два десятка наименований вооружения, техники и боеприпасов вошли в новый пакет оборонной помощи Украине, объявленной в понедельник администрацией президента США Джо Байдена.

Среди них – ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, миномёты, катера и другие средства, сообщает Укринформ со ссылкой на Минобороны США.

Отмечается, что новый пакет оборонной поддержки выделяется по президентскому распоряжению, что означает отправку уже имеющихся запасов Минобороны США в Украину, без необходимости дополнительных закупок у производителей.

Так, в перечень вооружений входят:

ракеты для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы калибра 25 мм для БМП;

антирадарные ракеты HARM;

81-мм и 60-мм миномётные системы и боеприпасы к ним;

комплексы противотанкового оружия АТ-4;

гранатомёты, стрелковое оружие с патронами к ним;

взрывные боеприпасы и оборудование для ликвидации помех;

оборудование для разминирования.

Отдельно в перечне указаны тяжёлые заправщики техники, речные патрульные катера, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры; оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств; запчасти и другое полевое оборудование.

Кстати, тип катеров в этом списке не уточняется, но США не впервые предоставляют Украине такую технику. В июне прошлого года в рамках одного из пакетов помощи Пентагон объявлял о передаче украинским военным 18 катеров. Тогда речь шла о трёх типах катеров: 35-футовых малых речных катеров (small-unit riverine craft или SURC); 40-футовых морских боевых катеров; 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

«Они предназначены в основном для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранять контроль над речными путями. Они также могут быть использованы в близлежащих прибрежных районах», – объяснял высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

SURC – это бронированный катер, который Корпус морской пехоты США использует для контроля прибрежных вод и речных акваторий. Он может перевозить 16 бойцов и развивать скорость до 39 узлов (72 км/ч).

40-футовые морские катера – это, вероятно, Riverine Patrol Boat производства компании Silver Ships Inc. Они рассчитаны на перевозку 20 человек (шесть членов экипажа и десант из 14 бойцов). Силовая установка катера – 440-сильные двигатели Yanmar и водомёты.

Dauntless Sea Ark – скоростные патрульные катера, которые производит компания US Watercraft. Они предназначены для использования в водах больших гаваней, прибрежных районов и в открытом море.

Как сообщала Одесса News, правительство Словакии 17 марта одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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