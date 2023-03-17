Словакия одобрила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

Правительство Словакии 17 марта одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер, пишет издание ГОРДОН.

«Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 МиГ-29 в Украину! Обещания нужно выполнять, и когда президент Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем всё возможное», – написал Хегер.

По его словам, он рад, что другие страны делают то же самое, помогая Украине.

«Военная помощь – это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить от России себя и всю Европу», – подчеркнул словацкий премьер-министр.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за последний пакет военный помощи, о чём Глава государства написал 17 марта в Telegram.

По его словам, договорённости, достигнутые во время его визита в Брюссель (Бельгия) на саммит Евросоюза 9 февраля о поставках Украине авиации и бронетехники, реализуются на практике.

«Наши брюссельские договорённости работают! В телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолёты МиГ. Ценю его личную роль в поддержке Украины. Буду рад продолжить наш диалог в Киеве», – написал президент.

Для справки. 1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолётов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них полностью в рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолёты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Министерство обороны США официально опубликовало список вооружений из нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн.

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