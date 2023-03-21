Одесский оперный театр приглашает на балет «Дон Кихот»

26 марта Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Перечитывая вновь и вновь страницы рыцарских романов, Дон Кихот мечтает о жизни, исполненной подвигов и славы, как у героев его любимых книг. Со своим верным оруженосцем Санчо Пансом он отправляется в дальние края на поиски приключений…

Стоимость билетов 100-500 гривен. Их можно купить здесь.

Длительность спектакля 2 часа с антрактом.

Дирижёр-постановщик Оксана Лынив.

Балет в 2-х действиях.

Либретто Мариуса Петипа по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса. Хореография Мариуса Петипа и Александра Горского.

Начало в 16 часов.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod