Евросоюз выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд

Европейский союз 21 марта выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что поддержка со стороны Евросоюза помогает Украине функционировать в то время, когда страна защищается от российской агрессии.

«Она (помощь, — ред.) также твёрдо ставит Украину на её путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем будущее Украины в Евросоюзе», – отметила глава Еврокомиссии.

Кстати. В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд. Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.

Как сообщала Одесса News, в августе 2922 года Всемирный банк выделил Украине $4,5 млрд дополнительного финансирования в рамках помощи, связанной с открытым вторжением России.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod