В Финляндии признали Илью Репина украинским художником

В музее Ateneum в столице Финляндии Хельсинки художник Илья Репин, работа которого находится в постоянной экспозиции музея, теперь представлен как украинец.

Об этом сообщает Yle.

Так, куратор Ateneum Тимо Хууско рассказал, что решение об изменении национальности художника было вызвано новой информацией, полученной музеем.

В начале 2023 года в музей обратилась украинская журналистка Анна Лодыгина, которая искала информацию о жизни Репина в Финляндии. Хууско направил ей статью художника, согласно которой его родители были рождены в Московской области. Лодыгина в ответ отправила в музей церковный документ, согласно которому отец и дед Репина родились на территории современной Украины (в городе Чугуев Харьковской губернии, — ред.).

В 2021 году музей Ateneum в сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства организовал большую выставку работ Репина. Тогда указывалось, что художник – россиянин, хоть и родился на территории современной Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года музей «Стеделик» в Амстердаме (Нидерланды) признал величайшего художника-авангардиста ХХ века Казимира Малевича украинским художником, а музей искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке (США) объявил о признании украинским художниками Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

В мае 2022 года Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы».

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