Что необходимо для получения гражданства Украины

Верховная Рада Украины утвердила в целом законопроект №7606, предусматривающий новые условия для получения гражданства Украины.

Об этом народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил 21 марта в Telegram.

Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За предложенный законопроект проголосовал 281 депутат.

Принятый документ вносит изменения в законы Украины «О гражданстве » и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и предусматривает, что соискатели украинского паспорта должны знать основы истории, Конституции страны и владеть государственным языком.

Так, иностранец/лицо без гражданства, желающие получить украинское гражданство, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

В то же время принятый документ вводит особые условия для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для неё, проходящих военную службу по контракту в Вооружённых силах Украины, в том числе награждённых государственной наградой, или получивших вид на временное проживание.

Они имеют право на получение гражданства Украины без удостоверения уровня владения государственным языком. Такие лица обязаны овладеть украинским на уровне, определённом законодательством, в течение двух лет со дня обретения гражданства Украины.

Законопроект предусматривает, что невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.

Как сообщала Одесса News, по мнению вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, получение гражданином Украины – независимо от мотивов – паспорта государства-агрессора должно рассматриваться как преступление.

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