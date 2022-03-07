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Правительство сформировало пакет решений для поддержки бизнеса во время войны

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Кабинет Министров сформировал пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны и установил мораторий на проверки предпринимателей.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения, опубликованного в Теlegram главы правительства.

«Во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. Первое, мы освободим от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы на время военного положения и в течение года после его завершения», — сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что в Украине освободят предприятия и физических лиц-предпринимателей третьей группы от уплаты ЕСВ за наёмных работников, призванных в ряды ВСУ, других вооруж1нных формирований (в т. ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счёт государства.

Кроме того, откладывают уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить и будет отсрочено внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.

Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.

Шмыгаль подчеркнул, что уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Все эти и ряд других дополнительных решений, необходимых для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время, заверил Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, правительство приняло рещение, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

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