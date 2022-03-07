В Беларуси начался третий раунд украинско-российских переговоров

Украинская делегация на переговорах с россиянами будет доказывать, что масштабное насилие над мирными гражданами не является аргументом.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Тwitter, передаёт Одесса News.

«Через несколько минут начнём разговаривать с представителями страны, которая всерьёз считает, что масштабное насилие над мирным населением — это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне», — написал он.

По словам народного депутата Юрия Бойко, «сегодня распространяется неправдивая информация, что якобы Россия на переговорах выдвигает требование – назначение Юрия Бойко премьер-министром. Это фейк и провокация, направленная на дискредитацию наших инициатив по прекращению боевых действий и предотвращению гуманитарного кризиса в Украине».

Как сообщала Одесса News, Российская Федерация предложила открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Киева в Беларусь и дальше в Россию, из Сум и Харькова – сразу в Россию. Украина считает это неприемлемым.

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