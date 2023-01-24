Одесские работники военкомата во время вручения повестки силой задержали мужчину

В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки назначили служебную проверку после появления в социальных сетях видео, на котором работники военкомата в Одессе во время вручения повестки задерживают мужчину и силой сажают его в машину.

Об этом говорится в сообщении центра комплектования в Facebook 23 января.

В центре комплектования отметили, что представители военкомата в Банном переулке обратились к мужчине в рамках общей мобилизации, поскольку он до сих пор не прибыл в ТЦК.

«Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. Со спокойными просьбами и предупреждениями о недопустимости таких действий гражданин не согласился. Работники РТЦК и СП повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств», — заявили в центре.

Там у мужчины проверили данные и выписали ему повестку, говорится в сообщении.

«По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства», – отметили в центре комплектования.

Там добавили, что тех, кто до сих пор не явился в военкомат, приходится собирать путём патрулирования. В центре призвали украинцев не подвергать себя неприятностям и выполнить свою конституционную обязанность.

Видео с задержанием мужчины публиковал, в частности, Telegram-канал «Суспільне Одеса».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину. 16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что когда вручается повестка, речь идёт не о мобилизации. «Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не встали на учёт. А они по закону должны это сделать», − сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

В январе 2023 года Одесса News сообщала, что в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.

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