В бою за Украину погиб десантник из Одесской области Максим Бобейко, светлая память

На Мелитопольском направлении фронта погиб защитник из Одесской области Максим Бобейко.

О гибели военного сообщили в Facebook на информационной странице Ширяевского поселкового совета.

Житель посёлка Ширяево погиб 20 сентября вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области. Он воевал в составе десантной штурмовой бригады.

Одесса News сообщала о гибели на фронте при выполнении боевой задачи 20 сентября 2023 года под Херсоном жителя Одесской области из села Петровка Березовского района Андрея Лалака.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ширяевский сельсовет/Facebook

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