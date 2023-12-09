В бою за Украину погиб десантник из Одесской области Максим Бобейко, светлая память

На Мелитопольском направлении фронта погиб защитник из Одесской области Максим Бобейко.
О гибели военного сообщили в Facebook на информационной странице Ширяевского поселкового совета.
Житель посёлка Ширяево погиб 20 сентября вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области. Он воевал в составе десантной штурмовой бригады.
Одесса News сообщала о гибели на фронте при выполнении боевой задачи 20 сентября 2023 года под Херсоном жителя Одесской области из села Петровка Березовского района Андрея Лалака.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Ширяевский сельсовет/Facebook
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