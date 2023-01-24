В Одессе на пляже нашли мёртвым внука бизнесмена, основавшего рынок «7км»

На одесском пляже нашли мёртвым внука бизнесмена, основавшего рынок «7км».

Он был в нижнем белье и не имел внешних признаков насилия, сообщает 048.ua со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Предварительно полицией начато уголовное производство по статье 115 с отметкой «естественная смерть».

По информации издания «Думская», погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «7 км» Виктор Добрянский-младший, недавно претендовавший на это предприятие.

«Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушёл в одном нижнем белье. Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём, и подделке регистрационных документов. По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании «Виктор Д», которой принадлежит «Седьмой километр». Впоследствии суд признал этот документ недействительным», — пишет издание.

В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия — он фигурирует как подозреваемый по так называемому «одесскому делу».

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