Одесситка выбросила с 5-го этажа свою 7-летнюю дочь, потом прыгнула сама

На улице Ицхака Рабина в Одессе неизвестная женщина вместе с девочкой выпали из окна последнего этажа пятиэтажного дома.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники Малиновского отдела полиции.

«К счастью, и женщина, и ребёнок живы. С многочисленными переломами их забрала «скорая», — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что пострадавшие — мать с дочерью — жительницы этого же дома.

По словам девочки, мать вытолкнула её из окна своей квартиры, а потом и сама выпрыгнула следом. Опросить саму 49-летнюю одесситку пока невозможно, поскольку она находится в бессознательном состоянии. По предварительной информации, женщина состоит на учёте в психиатрической больнице.

Полицейские квалифицировали событие по ч.2 ст.15 и п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины как покушение на убийство. Вменяемость женщины, а также причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия, которое сейчас продолжается.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября 2019 года с 7-го этажа многоэтажного здания на проспекте Академика Глушко в Одессе выпрыгнул мужчина.