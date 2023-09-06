Убийца известного боксёра снова за решёткой – его подозревают в вымогательстве долгов

Прокурорами Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении иностранцу по факту вымогательства, лишения свободы и распространения преступного влияния на территории следственного изолятора

По данным следствия, информирует пресс-служба ведомства, мужчина, будучи обвиняемым и, в дальнейшем, осуждённым за убийство известного украинского боксёра, поддерживая «воровские традиции», получил неформальный статус «бродяги». Он организовывал вымогательство денег с жителей Одессы под вымышленными предлогами несуществующих долговых обязательств с целью дальнейшего наполнения так называемого «воровского общака».

Так, в конце июля прошлого года, используя свое влияние, находившиеся на свободе злоумышленник с сообщниками требовали у местного жителя возвращения несуществующего долга. Во время встречи с потерпевшим вымогатели применили физическое насилие и затолкали его в салон автомобиля, где продолжили оказывать психологическое давление.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина вынужден был согласиться на неправомерные требования и передал 1000 долларов США», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокурора «субъекту преступного влияния» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении 3-х подельников фигуранта находится на рассмотрении в суде.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Прокуратура не называет фамилии обвиняемого, но по данным СМИ, вероятно, речь идёт об уроженце Азербайджана Бабеке Дамир-оглы Гасанове, который обвинялся в убийстве в приёмном отделении горбольницы №1 Одессы чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy