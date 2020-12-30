В Одессе уличили медработников в незаконной выдаче рецептов на наркотические средства

В Одессе правоохранители разоблачили работников медцентра в незаконной выдаче рецептов на право приобретения наркотических средств и психотропов.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

Отмечается, что медработники незаконно выписывали специальные рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов «Метадон» людям, которые не имеют установленного диагноза «наркомания» и не являющихся участниками программы заместительной поддерживающей терапии.

«За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен, а за таблетку метадона — 180 гривен», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении медцентра. В результате изъяты 81 упаковка различных медицинских препаратов с содержанием в них наркотиков и психотропов, неиспользованные рецептурные бланки, медицинская документацию, расчётные квитанции об оплате, около 65 тысяч гривен, ноутбуки и цифровые носители.



Кроме того, в помещении полицейские во время обысков «засекли» мужчину, только что купившего у врача одну таблетку метадона за 180 гривен.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы и права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о дополнительной квалификации по ст.319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины в декабре 2020 года блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные прибыли от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в разные регионы страны.

Фото и видео: Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины