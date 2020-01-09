В Одессе проверили информацию о заминировании объектов: мин нет

Одесские правоохранители вчера, 8 января, проверили информацию о заминировании ряда объектов на территории города, но никаких взрывоопасных устройств и веществ обнаружено не было.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

“Все объекты и прилегающая к ним территория проверены. Никаких взрывоопасных устройств и веществ обнаружено не было”, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 8 января в 7.40 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании в Одессе ряда объектов, среди них — международный аэропорт, Одесский городской совет и УСБУ.

При этом в международном аэропорту «Одесса» утром 8 января задержали рейсы из-за действий неизвестного мужчины в балаклаве, который заехал на микроавтобусе на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, и выкрикивал в терминале о том, что аэропорт заминирован.