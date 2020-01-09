Одесский гранатометатель, подорвавший трёх соседей по общаге, задержан

Злоумышленник, который гранатой подорвал трёх соседей в одном из одесских общежитий, задержан.
Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, преступником оказался 38-летний житель Одессы, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство.
Одесса News сообщала, что инцидент произошёл 8 января в Малиновском районе Одессы.
Отмечается, что сейчас с «гранатометателем» работают следователи.
«Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» за бытовые недоразумения. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрёл через Интернет, он хотел напугать недругов», — говорится в сообщении.
Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Видео: Отдел коммуникации полиции в Одесской области