Одесский гранатометатель, подорвавший трёх соседей по общаге, задержан

Злоумышленник, который гранатой подорвал трёх соседей в одном из одесских общежитий, задержан.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, преступником оказался 38-летний житель Одессы, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство.

Одесса News сообщала, что инцидент произошёл 8 января в Малиновском районе Одессы.

Отмечается, что сейчас с «гранатометателем» работают следователи.

«Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» за бытовые недоразумения. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрёл через Интернет, он хотел напугать недругов», — говорится в сообщении.

Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.



Видео: Отдел коммуникации полиции в Одесской области