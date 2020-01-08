8 января утром в одесском аэропорту задержали неадекватного мужчину, угрожавшего пассажирам и персоналу.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, инцидент произошёл после получения полицией телефонного сообщения о минировании аэропорта.

«Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали. Им оказался 26-летний житель Одессы, в машине которого правоохранители нашли и изъяли пневматическое оружие.



Как сообщил экс-советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, «в Одесском в аэропорту чрезвычайное происшествие. Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал, в балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть», и начал кричать, что аэропорт заминирован.

По его словам, «пассажиры в терминале и персонал эвакуированы, проверяют взрывотехники, задержаны рейсы».

«Сейчас с правонарушителем работают полицейские. Проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы», — сообщает полицейское интернет-издание.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 8 января в полицию поступило анонимное сообщение о минировании Международного аэропорта «Одесса», Одесского городского совета и СБУ

Фото и видео: Нацполиция Одесской области