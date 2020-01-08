Шкаф-купе, купленный в «Мандарин-мебели», — это очень удобно

Если вам нужен шкаф недорого и с быстрой доставкой, выберите уже готовый фабричный шкаф.

Основное преимущество фабричных шкафов – это цена, которая в разы отличается от шкафа, выполненного под заказ.

«Мандарин-мебель» в Одессе предлагает недорогие шкафы-купе качественную раздвижную систему ROLLA, профиль в четырёх цветах: серебро, бронза, венге тёмный, золото, а также хороший выбор по корпусу – 10 цветов! Любые изменения в размерах, с шагом до 1 см, возможность отдельно купить полки, штанги, ящики, подсветку. Стандартные размеры шкафов с зеркальными дверьми поддерживаются на складе. Также на ваш выбор наполнение дверей: ДСП, зеркало, песок, фотопечать, оракал и различные комбинации с горизонтальными и вертикальными делениями.

По вашему желанию изготовят гардеробную, шкаф-купе или другую мебель любой сложности. Мебель изготавливается индивидуально под заказанные вами размеры. Шкаф может быть выполнен и с распашными дверьми или с дверьми-купе. Во избежание ошибок на адрес выезжает замерщик, снимает точные размеры, подбирает наиболее удачное расположение секций, с учётом особенностей вашего помещения и по вашему вкусу. И всё это бесплатно!

Гардеробная система – мечта каждой женщины и большинства мужчин. Типов и форм гардеробных очень много, и у всех них разная комплектация, так как гардеробная проектируется, индивидуально, учитывая все размеры помещения с его особенностями и конфигурацией. Для производства своих изделий используются безопасные материалы: ЛДСП и МДФ. В гардеробной тоже могут быть развижные шкафы-купе, что решает проблему места хранения вещей, в них можно предусмотреть место не только для одежды, но и хранения пылесоса, гладильной доски.

Предлагаются также платяные шкафы для офиса и дома. «Мандарин-мебель» предлагает недорогие фабричные шкафы, шириной от 60 см и больше, небольшие шкафчики для офиса, кабинета или подростковой комнаты, широкие платяные шкафы для спальни. Недорогие шкафы с фасадами из ДСП и МДФ, многие модели поддерживаются по наличию в Одессе.

Предлагаемые на сайте «Мандарин-мебель» шкафы-купе для детской комнаты обязательно понравятся и вашим детишкам. Ведь детям хочется, чтобы она была красивой, а вам, наверное, чтобы мебель в детской была функциональной и долговечной. Сегодня на рынке большой выбор детской мебели, как для девочек, так и для мальчиков, которые отличаются не только цветами, но и содержанием. Правильно оформленный интерьер детской комнаты создаст атмосферу уюта и благоприятно отразится на развитии ребёнка. На сайте вы найдёте большой ассортимент детской мебели,которая представлена в разных цветах и конструкциях.

Кроме шкафов-купе есть широкий выбор моделей и цветов, различные стили мебели, готовые решения и модульные системы, с помощью которых вы создадите свой индивидуальный интерьер. Здесь же сможете подобрать удобный диван в гостиную, журнальный столик, тумбу под телевизор.

А кухни на заказ — это воплощение вашей мечты в реальность. Выбрав заказной вариант, вы получаете кухню, выполненную по индивидуальным размерам, с учетом особенностей вашего дома и по вашим пожеланиям. Несомненным плюсом является широкая палитра цветов и фактур!

«Мандарин-мебель» обеспечит бесплатную доставку и дизайн проект: никаких скрытых или дополнительных платежей.

А гарантия 18 месяцев. Кроме того осуществляется и послегарантийное обслуживание.

Закажите шкафы-купе и другую необходимую для вас мебель прямо сейчас — по самым низким ценам в Одессе!