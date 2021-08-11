Как оптимизировать пространство со шкафом-купе

Каждой хозяйке требуется дополнительное место для хранения вещей. Ещё с начала XIX века в моду вошли шкафы-купе, которые отличаются от обычных удобными раздвижными дверями и большей вместительностью. Они очень функциональны. Вы сможете максимально использовать полезное пространство.

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Шкаф-купе подойдёт для установки в каждой комнате. Вы можете расположить его в гостиной или спальне.

Модели выполняются из различных материалов. Чаще всего – из древесины. Для декора и отделки могут использоваться пластик, шпон, кожа. Фасады украшаются зеркальными вставками. Чтобы сделать интерьер более привлекательным, вы можете выбрать матовое стекло или пескоструйное изображение.

Разновидности моделей

С помощью данного вида мебели вы сможете рационально использовать полезное пространство в комнате. Для этого стоит выбрать один из типов шкафов-купе:

Встроенный. Они не имеют задней или боковой стенки. Некоторые модели выполняются без верхней части – они доходят до потолка, поэтому крышка не требуется. Такие шкафы нельзя переставить на другое место.

Частично встроенный. Модель выполняется без одной части – стенки или боковой стороны, которой будут служить стены в комнате. Такую мебель также не рекомендуется переставлять.

Корпусный. Шкаф-купе состоит из цельного корпуса. Его можно установить в любой части комнаты.

Угловой. Вы сможете использовать полезное пространство в углу комнаты, которое в другом случае оставалось бы пустым.

Вне зависимости от выбранной модели, вы сразу заметите основное преимущество – не требуется дополнительное место для открывания створок. Они плавно перемещаются по ролику и не доставляют неудобств во время использования.

Выбирая шкаф-купе, обратите внимание на механизм, который используется для открывания двери. Это может быть механическая рама. Внутри неё – ролики, которые нужны для передвижения створок внутри шкафа.

Ещё один вариант – монорельс. Механизм работы аналогичный, разница заключается в том, что внутрь не попадает мусор и другие предметы, которые могут затруднить работу конструкции. Подобная мебель подходит для установки в квартирах в любом стиле.

Ваши комнаты оформлены в стиле лофт, модерн, хай-тек и других – выбирайте шкаф, имеющий аналогичное стилевое оформление, и ваш дом наполнится атмосферой уюта и гармонии.