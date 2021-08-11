Одесский художественный музей простился со своим покойным директором

11 августа во дворе Одесского художественного музея прошла церемония прощания с его покойным директором Александром Ройтбурдом.

Как сообщает ТАЙМЕР, на церемонию прощания пришли председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-президент Украины Пётр Порошенко (покойный в Одесском облсовете представлял его партию «Европейская солидарность»).

«Одесса, Украина и весь мир прощаются с человеком, масштаб которого не все сейчас понимают, — заявил бывший глава государства. — Мы прощаемся с великим творцом, великим патриотом и профессионалом».

Порошенко также заявил, что поддерживает идею назвать в честь Александра Ройтбурда одну из одесских улиц. Нардеп Алексей Гончаренко ранее выступил с инициативой назвать в честь Ройтбурда Одесский художественный музей.

Похоронили Ройтбурда на Еврейском кладбище.

Фото: ТАЙМЕР, Думская

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